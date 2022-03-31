Attığı oltalar bitmiyor... Acun ‘yeni numarasını’ duyurdu!

Yurtdışından devşirerek Türkiye’ye soktuğu Survivor All Star adlı yarışma ile toplum ahlakını dinamitlemete devam eden Acun Ilıcalı yeni numarasını duyurdu.

Yarışmacıların ve izleyicilerin psikolojilerini bozmaya kararlı olan Ilıcalı, ada konseyinde 'yokluk adası' uygulamasını açıkladı. Survivor'da eleme adaylarının gönderildiği 'sürgün adası' yerine artık, elemeye kalan yarışmacılar tek başına 'yokluk adası'na gidecek ve 24 saat geçirecek. Ilıcalı, "Kimseyle iletişim kurmayacaksınız, barınak yok, teknik ekip yok, bir avuç pirinç ve bir battaniyeniz olacak" dedi. Ilıcalı'nın Survivor'da yokluk adası uygulaması ise yarışmacıları korkuttu.

Survivor yokluk konseyini açıklayan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftadan itibaren dokunulmazlık sayısı 4 olacak. 4 adayla haftayı geçireceğiz. Performans birincisi aday belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası."

"Sadece bir battaniye ve siz olacaksınız"

"Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza olacaksınız, başka kimse olmayacak. Teknik ekipten hiç kimse olmayacak. Eviniz de olmayacak. Sadece bir battaniye ve siz, küçük bir tahta parçası, başka kimse yok. Tek şey güvenlik kamerası olacak. Röportaj vermeden kimseyle iletişim kurmadan 24 saat geçireceksiniz. Bir avuç pirinç ve limitsiz suyunuz olacak. 24 saatten sonra buraya geliyorsunuz, sonra diğer aday gidecek."

"24 saat üstü açık bir yerde yaşayacaksınız"

"Günün belli kısımlarında güvenlik kamerasına konuşacaksınız. Sağlık problemi olmadığı sürece kimse gelmeyecek. 24 saat üstü açık bir yerde yaşayacaksınız. Yakında bir yerde sağlık ekibimiz olacak, sizi izliyor olacağız yani herhangi bir tehlike yok."

7’den 70’e herkesin ekran başında olduğu saatlerde toplumu olumsuz yönde etkileyecek olan bu türden yarışma ve uygulamalara nasıl izin verildiği ise merak konusu.