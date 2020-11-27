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Ekonomi ATSO'dan Kovid-19 sürecinde yeni pazarlara açılma çalışmaları sürüyor
Ekonomi

ATSO'dan Kovid-19 sürecinde yeni pazarlara açılma çalışmaları sürüyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "ATSO olarak pandemi döneminde de üyelerimizi yeni pazarlara açmak ve ihracatlarını artırmak için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:15:31 -
ATSO'dan Kovid-19 sürecinde yeni pazarlara açılma çalışmaları sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerini yeni pazarlara açmak ve ihracatlarını artırmak için yoğun çalıştıklarını bildirdi.

ATSO'dan yapılan açıklamada, bitki besleme ürünleri, gübre, tohum, sera ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren 11 firmanın temsilcilerinin, Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Heyetleri Desteği kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla 8 Latin Amerika ülkesinden distribütör ve ihracatçılarla bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada sanal heyet organizasyonu hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Çetin, üyelerinin Latin Amerika'daki tedarikçi ve ihracatçılarla bir araya geldiğini kaydetti.

Sanal ortamdaki görüşmelerin süreceğine değinen Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"ATSO olarak pandemi döneminde de üyelerimizi yeni pazarlara açmak ve ihracatlarını artırmak için yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki hafta devam etkinlik süresince üyelerimiz 120'yi aşkın görüşme yaptı. Görüşmelerde firmalarımız Arjantin, Ekvator, Guatemala, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru ve Şili'den firmalarla bir araya geldi. Heyetimizden aldığımız geri dönüş de çok olumlu. 2021 yılında da benzer etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Bu görüşmelerin karşılıklı ticarete ve iş birliklerine dönüşmesini umuyorum. Üyelerimiz, bu dönemde sanal ortamda ikili iş görüşmelerine katılma deneyimini de edinmiş oldu. "

Çetin, ihracat potansiyeli olan üyelerinin, ATSO Dış Ticaret Kulübü'ne üye olarak bu heyetlere katılabileceğini, ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü ile görüşerek detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.

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