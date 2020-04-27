ATSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi

ATSO Başkanı Davut Çetin, korona virüsten etkilenen Antalya’daki cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren TOBB Nefes Kredisi’nin devreye alındığını bildirdi.

ATSO üyelerinin salgının başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Davut Çetin, “Özellikle cirosu küçük işletmelerimiz finans bulmakta zorluk yaşıyordu. Nefes Kredisi ile bu zorluklar bir nebze olsun giderilecek” dedi.

Hayata geçirilen Nefes Kredisi’yle ilgili bilgiler veren Başkan Çetin, “Nefes Kredisi’ne 25 milyonun altındaki işletmeler bu krediye başvuracaklar. Üyelerimiz Odamızdan alacakları Üye Belgeleri ile (Üyelerimiz belgelerini Odamıza gelmeden online olarak alabilirler) Denizbank Şubeleri’ne başvurabilecekler. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek. Kredinin yüzde 80’i Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. Toplamda 6 milyar TL kaynak yaratılarak, 40 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor" diye belirtti.

Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

Nefes Kredisi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Çetin, “Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük gayreti ile TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için yapılan çalışmaların sonuçlanmıştır. Odalar olarak gücümüzü her zaman üyelerimizden almaktayız. Bu zor günlerde de gücünü aldığımız üyelerimize destek olmak için TOBB öncülüğünde Odamızın kaynaklarını üyelerimize sunuyoruz. Bu kararı alan başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.