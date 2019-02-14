Atsız Afşın aracı oldu semt pazarı sorunu çözüldü

Cumhur İttifakının MHP’li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız AfşınYılmaz, mahalle ziyaretleri sırasında kadınların semt pazarı talebine aracı olarak sorununçözülmesini sağladı.

Seçim çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Çavuşlu Mahallesi’ni ziyaret ederekkadınlarla bir araya gelen Yılmaz, mahalleli kadınların semt pazarı talebi üzerinegirişimlerde bulundu. Sorunun en kısada çözüleceği sözünü veren Yılmaz, konununçözümü için ilgililerle görüştü. Yılmaz’ın girişimleri sonucu Çavuş Mahallesi’ne semt pazarıkuruldu.

Verdiği sözlerin her zaman arkasında duracağını ve vatandaşın talebi ne olursa onunhayata geçirmek için çalışmayı kendisine gaye edindiğini belirten Yılmaz, "Önceliğimizvatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüme kavuşmasıdır. Bu doğrultudabaşkanlığımız süresince vatandaşlarımızın her talebini layığıyla yerine getireceğiz.Vatandaşımızın talebi bizim için emir niteliğindedir. Biz bu yola hizmet için çıktık, Toroslarhalkı müsterih olsun" dedi.