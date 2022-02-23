Atom çayı nasıl yapılır? Şifalı bu çay karın yağlarını eritiyor!

Soğuk algınlığının bitkisel tedavisinde tercih edilen atom çayı, birçok bitkiden hazırlanan şifalı bir içecektir. İçeriğinde yer alan bitkiler solunum yolunu açma ve boğaz ağrılarını hafifletme etkisine sahiptir.

Atom çayı içinde ne var?

Grip için atom çayı içeriğinde; ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve nar çiçeği bulunur. Aynı zamanda kırmızı atom çayı olarak da bilinen hibiskuslu bu çay, diyet yapanların da ilk tercihlerindendir.

Şifalı bitkilerin karışımı ile yapılan atom çayı hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Evde bulunan malzemelerle hazırlanan atom çayını her gün iki bardak tüketmek yetiyor.

Atom çayı nedir?



Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük rol oynayan bitki çayları arasında atom çayı gelmektedir. Atom çayı genel olarak zencefil, tarçın, zerdeçal, havlıcan, karanfil, karabiber, kuşburnu ve Hint cevizi gibi bitkilerin karışımı ile elde edilen bitkisel çaydır.



Atom çayı faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?



Sağlığımız için çeşitli hastalıkların giderilmesini ve önüne geçilmesini sağlamakta olan çeşitli bitkisel çaylar bulunuyor. Söz konusu olan bitkisel çayların başında atom çayı gelmektedir. Atom çayının vücut sağlığı için pek çok faydası bulunmaktadır. Atom çayının faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:



- Vücuda enerji verir.

- Boğaz ağrılarına iyi gelir.

- Ses tellerinin açılmasını sağlar.

- Ağrı kesici özelliğine sahiptir.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Bronşite iyi gelir.

- Anne sütünün artmasını sağlar.

- Zayıflatma etkilerine sahiptir.

Atom çayı tarifi...

Atom çayının evde kolayca yapabilirsiniz. Evde atom çayı hazırlamak için;

Malzemeler

2 adet zencefil

1 kaşık yenibahar

1 kaşık muskat

5 yaprak hibisküs

1 kaşık karanfil

2 çubuk tarçın

1 kök havlıcan

1 kaşık toz zerdeçal

Atom çayı nasıl yapılır?

Bu malzemeleri bir tencere içerisine koyun ve 2 litre kadar su ekleyin. Kaynayana kadar bekleyin ve kaynadıktan sonra 10 dakika kadar daha bekleyin. Belirli sıcaklığa gelmesinin ardından atom çayınız tüketmeye hazır olacaktır. Daha sonra bardağa çayınızı koyabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Atom karışımı neye iyi gelir?

Düşük bağışıklık sistemine direkt olarak etki yapan atom karışımı oldukça faydalıdır. Bağışıklık sistemini içermiş olduğu besin değerleri ile birlikte toparlar. Böylece hastalıkları kısa sürede atlatmanızı sağlar. Vücudun direncini de arttırır ve bağışıklık sisteminin uzun süre dirençli olmasını sağlamaktadır.

Atom çayı ne işe yarıyor?

Soğuk algınlığının bitkisel tedavisinde tercih edilen atom çayı, birçok bitkiden hazırlanan şifalı bir içecektir. İçeriğinde yer alan bitkiler solunum yolunu açma ve boğaz ağrılarını hafifletme etkisine sahiptir.