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Dünya Atom bombasının yan etkisi sürüyor! Japonya'nın ABD aşkı bitmiyor
Dünya

Atom bombasının yan etkisi sürüyor! Japonya'nın ABD aşkı bitmiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-10 08:18:00 -
Atom bombasının yan etkisi sürüyor! Japonya'nın ABD aşkı bitmiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD ile ikili ittifakın güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın sağlanmasının ehemmiyetine işaret etti.

Başbakan Kişida, başkent Tokyo'yu ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown'ı kabulünde Japonya ve ABD ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişida, Japonya'nın savunma kapasiteleri ile Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik barış ve istikrarın sağlanmasının ehemmiyetini vurguladı.

Brown ise ittifakın öneminin arttığını, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için stratejilerin uyumlu hale getirilmesiyle, ABD-Japonya işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İkili, bölgesel statükoya Çin'in etkileri, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri, Çin-Rusya askeri işbirliği ve Kuzey Kore-Rusya arası silah transferi konularını ele aldı.

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