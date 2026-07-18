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Gündem Atölyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Gündem

Atölyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Atölyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Galvaniz kaplama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi 33. Cadde üzerinde bulunan Galvaniz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına kısa sürede müdahale ederek, yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yangında dumanda etkilenen ya da yaralanan bulunmazken, atölyede ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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