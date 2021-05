Atölye Modern’den yeni seminer: Sanat Yapıtlarının Gizleri

Seminer, modern sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor. Program birbirine bağlı dört dersten oluşuyor. Katılımcılar, her bir derste farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceliyor. Dr. Öğretim Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen seminerde eserlerin malzemeleri, örtük ya da açık anlamları, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri analiz ediliyor.

Katılım belgesi veriliyor

Sanat yapıtlarını tanımlama, çözümleme ve yorumlamaya imkân tanıyan programdan yararlananlara Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi veriliyor. Dersler video konferans sistemiyle yapılıyor. Atölye Modern seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı.

Sanat yapıtlarının gizleri

Seminerde ele alınan konular şöyle: l Birinci derste Edouard Manet’nin Kırda Piknik (1863) ve Vincent van Gogh’un Yıldızlı Gece (1889) yapıtları çözümlenecek. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunulacak. l İkinci derste Marcel Duchamp’ın Çeşme (1917) ve Hannah Höch’ün Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany (1919- 20) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanılacak. Bunlardan yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına değinilecek. l Üçüncü derste Yoko Ono’nun Painting to be stepped on (1960-61) ve Hans Haacke’nin MoMa Poll (1970) yapıtları çözümlenecek. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşüm işlenecek. l Dördüncü derste Felix Gonzalez-Torres’in Untitled (Portrait of Ross in L.A. (1991) ve Kara Walker’ın A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the Demolition of the Domino Sugar Refining Plant (2014) eserleri çözümlenecek. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinir ve sanatsal söylemin politik izdüşümleri irdelenecek. Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.