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ATO'dan çağrı: Ekonomiye odaklanalım

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yerel seçimler sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:07
ATO'dan çağrı: Ekonomiye odaklanalım

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimin tamamlanmasıyla ekonomiye odaklanılmasının önem taşıdığını vurgulayan Baran, 2023 hedefleriyle 2051 ve 2071 vizyonunun Türkiye'nin önünde olduğunu anımsattı.

''Yapısal reformları tamamlayalım''

Baran, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına getirmek için gündemin ekonomi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

''Türkiye'yi hak ettiği konuma getirelim''

Türkiye ekonomisinin katma değeri yüksek üretim gerçekleştirebilen, ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde bizim de bu değişimi yakalamamız için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Türkiye'yi küresel ligde hak ettiği konuma getirelim, daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım. Türkiye olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içinde olalım."

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:07
  1. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
  2. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi

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