ATO’dan Bakan Bilgin’e KGF teşekkürü

Yeni Akit Ankara

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, kıdem tazminatı ödemeleri konusunda işverenlere KGF desteği sağlanmasına ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Türkiye gündeminde yer alan EYT düzenlemesinin, küresel ekonomide resesyon riskinin yaşandığı bir dönemde gündeme geldiğini kaydeden Baran, “Küresel ekonomide resesyon riski yaşanırken, büyümede yavaşlama tahminleri yapılırken ve enflasyonla mücadele sürecinin etkileri devam ediyorken EYT düzenlemesinin yapılması işverenleri bir yandan nitelikli iş gücü kaybı diğer yandan da yüklü tazminat ödemeleriyle karşı karşıya bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“KGF desteği işverenler için çok önemli bir destek olacaktır”

Kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle işletmelerin finansman yönünden sıkıntıya gireceğini kaydeden Baran, bu nedenle işletmelerin yeni yatırım ve yeni istihdamdan kaçınabileceklerini ifade etti. Baran, “İşverenlerimizin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi için Kredi Garanti Fonu desteğiyle uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanacak olması çok önemli bir destek olacaktır. Bu konudaki talebimizi Ankara Ticaret Odası olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e iletmiştik. Talebimizin dikkate alınarak reel sektörümüze finansman desteğinin gündeme gelmesi çok kıymetli. Bu destek yatırım ve istihdamın devamı için de faydalı olacaktır” görüşünü kaydetti.

“Nitelikli personel yeniden istihdam edilebilecek”

Baran, nitelikli personelin yeniden istihdam edilmesinin söz konusu olacağını belirterek, sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesinin de üretim ve ticaretin sekteye uğramadan devam etmesine katkıda bulunacağını ifade etti.