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"ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye eğitim verildi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan direkt yurt dışı uçuşlarda yüzde 85'lere ulaşan doluluk oranı olduğunu belirterek, "Türk Hava Yollarından (THY) Ankara'dan direkt Çin, ABD ve Uzak Doğu'ya uçuş istiyoruz." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:58
"ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye eğitim verildi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan direkt yurt dışı uçuşlarda yüzde 85'lere ulaşan doluluk oranı olduğunu belirterek, "Türk Hava Yollarından (THY) Ankara'dan direkt Çin, ABD ve Uzak Doğu'ya uçuş istiyoruz." dedi.

Baran, AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Girişimcilik ve ihracatın en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Baran, ATO olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile ortak "uygulamalı girişimcilik kursları" verdiklerini söyledi.

Baran, ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye eğitim verildiğine dikkati çekerek, "2018'de KOSGEB ile birlikte girişimcilik eğitimleri kapsamında 460 kişiye eğitim verdik, bunların yüzde 25'i iş yerini açtı. Hem girişimciliği hem de ihracatı teşvik etmemiz lazım." diye konuştu.

ATO'ye üye 1,5 milyon kişiden 10 binin ihracat yaptığını ve bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, "Türkiye'nin geleceği dış ticarette, katma değerli ihracatta. Bu anlamda biraz eksikliğimiz var. İnsanlara ihracatı sevdirememişiz ya da ürkmüşler ihracattan. İhracat yapmak isteyenlerin önünde ne gibi engeller var, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz, neler yapabiliriz, bu anlamda ATO olarak gayretimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Direkt uçuşlarda yeni rota talebi

Baran, göreve geldikleri günden bu yana başkentten yurt dışına direkt uçuşların artması için çaba harcadıklarını anımsatarak, Ankara'nın savunma sanayisi, medikal ve bilim gibi birçok alanda Türkiye'nin merkezi olduğunu, turizm anlamında da bir hazine niteliği taşıdığını söyledi.

Ankara'nın 5,5 milyon nüfusu bulunduğunu, etrafındaki illerde de 5,8 milyon insanın yaşadığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan günde 500'e yakın yurt dışı uçuşu varken Ankara'dan 7-8 uçuş vardı. Başkent Ankara'nın hak ettiğinin bu olmadığını her yerde anlattık ve THY ile bir aylık çalışmamızdan sonra 4 yeni hattı açtık. Bunlar Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris'ti. Sonrasında geçen yıl Roma, Tiflis ve Londra hatları açıldı. Şimdi Ankara'dan uçuşlar 17 ülke ve 29 destinasyona ulaştı. Bu da yeterli değil. Şu anda Ankara'dan direkt yurt dışı uçuşlarda yüzde 85'lere ulaşan doluluk oranlarımız var. THY'den Ankara'dan direkt Çin, ABD ve Uzak Doğu'ya uçuş istiyoruz. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Ankara'nın Avrupa'nın en önemli aktarma merkezlerinden birisi olmasını hedefliyoruz."

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit sayısının artırılmasının da birçok sektörün talebi olduğunu anımsatan Baran, "Ekonomideki daralmayı aşmak için her yolu deniyoruz. Kredi kartına taksitlendirme de bu olaylardan biri. Kredi kartına taksit ve çeklerde vade olayı ekonomiyi rahatlatıyor. Bu uygulamanın çok olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

(Sürecek)

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AA Ekonomi Masası
  4. ATO
  5. direkt uçuşlar
  6. Gürsel Baran
  7. THY

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