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ATO heyeti Portekiz’e gitti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde ATO’nun bu yıl ikincisini gerçekleştireceği “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, Portekiz’in başkenti Lizbon’a gitti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
ATO heyeti Portekiz’e gitti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde ATO’nun bu yıl ikincisini gerçekleştireceği “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, Portekiz’in başkenti Lizbon’a gitti.Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Portekiz Sınai Mülkiyet Hakları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Dünya Çapında Coğrafi İşaretli Ürünler Sempozyumu”na katılarak, bir dizi temasta bulunan heyette ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik ve Süleyman Ekinci de yer aldı.


Ankara Ticaret Odası’nın stant kurarak katıldığı, Lizbon’daki sempozyumda coğrafi işaretli ürünler konusunda önde gelen kurum ve kuruluşların temsilcilerine, Eylül ayında düzenlenecek zirve hakkında bilgi verildi.


ATO standının gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Baran, zirveye uluslararası düzeyde ilgi ve katılımın Başkent’in ekonomik ve ticari hayatına olumlu yansıyacağını kaydetti. Ankara’yı, Anadolu’nun coğrafi işaretli ürünlerinin dünyaya açılan kapısı haline getirmek için çalıştıklarını belirten Baran, “Zirveye uluslararası düzeyde katılımın sağlanması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Burada coğrafi işaretli ürünler ile ilgili dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla çok verimli görüşmelerimiz oldu. Farklı ülkelerden sempozyuma gelen katılımcıları Eylül ayındaki zirve için Ankara’ya davet ettik” diye konuştu.


Sempozyumda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Müdürü Francis Gurry, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Dairesi İspanya Yönetici Müdürü Christian Archambeau, Avrupa Komisyonu Coğrafi İşaretler Birimi Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Brüksel Başkanı Francis Fay, Dünya Ticaret Örgütü Fikri Mülkiyet Kamu Tedarik ve Rekabet Birimi Cenevre Danışmanı Wolf Meier-Ewert ve dünyanın birçok ülkesinden katılımcı ile görüşen heyet; coğrafi işaretli ürünler konusunda Dünyada en etkili uluslararası kuruluşu olan Origin’in Başkanı Massimo Vittori ile de istişarede bulundu.


Baran Başkanlığı’ndaki ATO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Portekiz Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek, Portekiz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Jose Miguel Judice ile bir araya geldi. “II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” ile ilgili görüşülen ziyarette, Eylül ayındaki zirve için Başkent’e davet gerçekleştirildi.


Dünyadaki 200 milyar dolarlık coğrafi işaretli ürün pazarından Türkiye’nin de Ankara’nın da hak ettiği payı alması için çalıştıklarını kaydeden Baran “600’ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunan Fransa 18 milyar dolar, 500’ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunan İtalya ise 12 milyar dolarlık pay alıyor. Türkiye 2 bin 500’ün üzerinde coğrafi işaret tescili alabilecek ürün potansiyeli ile bu pastadan hak ettiği payı almalıdır” şeklinde konuştu.


ATO Heyeti, Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker’i de ziyaret ederek zirve hakkında bilgi verdi. Ziyarette Müsteşar Zeynep Kaleli ve İkinci Kâtip Şefika Gülfem Karakuş yer aldı.


Heyet ayrıca, Portekiz- Türk Ticaret Ağı Yürütme Kurulu Başkanı Joo Pestana Dias ve İber Yarımadası’nın en büyük Türk yatırımcısı olan Yılport Liman İşletmeciliği’nin Lizbon’daki limanını da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
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