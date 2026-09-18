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Gündem ATO Başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ankara Raporu"
Gündem

ATO Başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ankara Raporu"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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ATO Başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ankara Raporu"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisi ve ticaretinin gelişimine yönelik hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunarak KDV ödemelerinin vadeli ticaretin vade süresine uygun şekilde tahsil edilmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan’ın da yer aldığı kabulde Baran, Ankara’nın ekonomik ve ticari gelişimini desteklemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi vererek, Başkent ekonomisinin gelişimine yönelik önerilerini içeren bir “Ankara Raporu” sundu.

METROYA TEŞEKKÜR, SERBEST BÖLGE’YE TALEP

Baran, kabule ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ankara iş dünyamızın beklenti ve önerileri ile Başkentimizin ekonomik ve ticari gelişimini hızlandıracak, uluslararası konumunu daha da güçlendirecek konuları arz ettik. Ankara YHT Garı’ndan Esenboğa Havalimanı’na uzanacak olan ve ihale aşaması tamamlanan metro hattının Ankara’nın ticaret, turizm ve yatırım potansiyelini yükselteceğini ve Ankara’nın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, teşekkürlerimizi ilettik. ‘Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı’ niteliğindeki Ankara’nın dünya ile bağını güçlendirecek yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusuna ilişkin çalışmalarımız hakkında bilgi arz ettik. Başkentimizin ticaret, ihracat ve turizm alanındaki gelişimine dikkat çektiğimiz kabulde, şehrimizde bir Serbest Bölge kurulması ile Outlet Köyü projesini de dile getirdik” dedi.

KDV ÖDEMELERİNE İLİŞKİN ÖNERİ

ATO Başkanı Baran’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ettiği raporda, Ankara iş dünyasının gündemindeki konular da yer aldı. Finansmana erişimin zorlaştığı ve finansman maliyetlerinin yükseldiği mevcut koşullarda, işletmelerin nakit sıkıntısı yaşadığı ve ticaretin vadeli satışlarla gerçekleştirildiği belirtilen raporda, ATO üyelerinin Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüğünün işletmelerin nakit akışı ve işletme sermayesi üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Baran’ın sunduğu raporda, KDV ödeme süresinin ticari işlemin tahsilat vadesi dikkate alınarak belirlenmesi ve satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılması önerisinde bulunuldu. Raporda, “Ticari hayatta mal ve hizmet satışlarının önemli bir bölümü 3-6 ay gibi uzun vadelerle gerçekleştiriliyor. Ancak işletmelerimiz satış bedelini henüz tahsil etmeden, satışla birlikte hesaplanan KDV'yi, ilgili beyan dönemini takip eden sürede ödemek durumunda kalıyor. Bu durum, işletmelerin henüz kasasına girmeyen satış bedelinin KDV'sini öz kaynaklarından karşılamasına ve esas itibarıyla henüz tamamlanmamış alışverişten doğan verginin finansmanını üstlenmesine neden oluyor. KDV ödemelerinin tahsilata uygun vadeye ertelenmesine dair yapılacak bir düzenleme, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmadan yalnızca ödeme zamanını ticari hayatın gerçekleri ve işletmelerin nakit akışıyla uyumlu hale getirecek; firmalarımızın KDV'yi öz kaynaklarından finanse etmek zorunda kalmalarının önüne geçerek işletme sermayelerine önemli bir destek sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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