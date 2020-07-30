ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını son bulana kadar mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Kısa sürede az hasarla bu dönemi atlatmak için bu bayramda da kalben yakın, mesafe olarak uzak durmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Baran, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayramların sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel günler olduğuna dikkati çekti.

Kurban Bayramı'nın tüm dünyada, Kovid-19 başta olmak üzere, salgın hastalıkların ve her türlü terörün sona erdiği, insanlığın barış ve hoşgörü içinde yaşadığı günlere vesile olması dileğinde bulunan Baran, salgını en kısa sürede atlatmak için hijyen tedbirlerine kararlılıkla ve kesintisiz biçimde uyulmasının önemini vurguladı.

Baran, tedbirleri elden bırakmadan, israf etmeden, paylaşarak, bölüşerek daha güçlü manevi duygularla idrak edilecek bir bayramın daha yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını son bulana kadar mücadelemiz devam edecek. Kısa sürede az hasarla bu dönemi atlatmak için bu bayramda da kalben yakın, mesafe olarak uzak durmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızın tedbirli şekilde ekonomik ve sosyal hayatına dönerek, ülkemizin bu zor günleri bir an önce atlatmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta kahraman şehitlerimizin aileleri olmak üzere gazilerimiz, bayramı görevleri başında kutlayan askerimiz, çalışarak, üreterek ekonomiye katkı sunan tüm çalışanlarımız, milletimiz ve İslam aleminin bayramını kutluyorum."



