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ATO Başkanı Baran’dan üyelere "istihdam seferberliğine destek verin" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun meclis ve komite üyelerini istihdam seferberliğine destek vermeye çağırdı.

01 Mart 2019 Cuma 12:44
ATO Başkanı Baran’dan üyelere "istihdam seferberliğine destek verin" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun meclis ve komite üyelerini istihdam seferberliğine destek vermeye çağırdı. Baran, “Ülkemize güven duyup, işimizi geliştirmeye, istihdama katkı sağlayıp, ekonomik büyümemizi sürdürmeye odaklanmamız gerekiyor” dedi.


ATO’nun 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “İstihdam Seferberliği 2019” programı hakkında bilgi verdi. Baran, “Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı üzerine Odalar Birliğimiz ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla ’İstihdam Seferberliği 2019’ programını başlattı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın da aralarında bulunduğu 7 bakanımızın katıldığı toplantı çok verimli geçti” dedi.


Üretim ve istihdamın ülke ekonomisi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Baran, “Nüfusumuzun yarısı 35 yaşın altında. Ülke olarak övündüğümüz gençlerimizin verimliliğini artırmak, üreten bir ülke olarak 2023 hedeflerine doğru yürümek için istihdam seferberliğine hepimiz destek verelim” dedi.


Devletin istihdama yönelik çeşitli destekler açıkladığını anlatan Baran, Nisan ayı sonuna kadar ilave istihdam sağlamak üzere başvuran işverenlere aldığı her işçi için ödeyeceği prim ve vergilerin devlet tarafından ödeneceğini kaydetti. Baran, “Devlet ilave istihdamda bir yıl boyunca vergi ve primini ödüyor. Yetmiyor bir de, üç boyunca o işçinin maaşını ödüyor. Siz işveren olarak üç ay elinizi cebinize atmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.


Asgari ücret desteğinin de devam ettiğini bildiren Baran, “Benim işlerim bu dönem sıkıntılı’ diyerek işçinin çalışma sürelerini azaltan işverenler için kısa çalışma ödeneği veriliyor” dedi.


Baran, “Devletimiz verdiği destek ve teşviklerle üretenin, çalışanın yanında ve desteğini esirgemiyor. Bu süreçte bizim de ülkemize güven duyup, işimizi geliştirmeye, istihdama katkı sağlamaya, ekonomik büyümemizi sürdürmeye odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.


Baran, “Devletimiz, istihdamdan, üretime, yatırıma kadar pek çok alanda destek ve teşvik veriyor. Üyelerimizin devlet desteklerini öğrenmeleri için Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduk, ‘Devlet Destekleri 2019’ kitabını yayınladık. Sürece rehberlik edecek sunumlar da web sitemizde mevcut. Bütün üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.


Baran’ın konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, ATO meclisine hitap etti. Baran, Özhaseki ve Osman Arslan’a günün anısına orijinali Hollanda’daki Rijks Müzesi’ne kayıtlı olan 1700’li yıllarda Ankara’da ticaretin resmedildiği Ankara tablosunu hediye etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:44
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