ATO Başkanı Baran YEP'i değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) planlanan adımların, Türkiye'nin 2023 yılına daha güçlü bir ülke olarak ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programla, Türkiye'nin küresel anlamda hak ettiği yeri bulacağını kaydeden Baran, YEP'in "Yeni Dengelenme", "Yeni Normal" ve "Yeni Ekonomi" ana temalarında hazırlanan, teknolojiye odaklı, yüksek katma değerli üretimi önemseyen, girişimciliği öne çıkaran bir program olduğuna dikkati çekti.

Baran, söz konusu programda KOBİ'leri, üretici ve yatırımcıları dikkate alan, reel sektörü destekleyen adımların yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yeni Ekonomi Programı'nda küresel gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin hedefleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan tedbirlerden oluşan planlama yapılmış. Savunma sanayisinin ardından sağlık alanında yerlileştirme çalışmaları da stratejik öneme sahip."

Reel sektörün programın başarıya ulaşması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu aktaran Baran, YEP'te planlanan adımların, Türkiye'nin 2023 yılına daha güçlü bir ülke olarak ulaşmasını sağlayacağını vurguladı. Baran, "İhtiyaç duyulan değişim ve yapısal dönüşümü tamamlayacak bu programla Türkiye varoluşunun ikinci yüzyılında ekonomisi güçlü, bölgesinin ve dünyanın istikrarına katkıda bulunan müreffeh bir ülke olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.