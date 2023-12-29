ATO Başkanı Baran Ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu’ndan meslek lisesi ziyareti…

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile birlikte ATO’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "81 İlde 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. ATO Başkanı Baran ve Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, okulun Makine Teknolojisi Metal Teknolojileri Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojileri, Plastik Teknolojileri Alanı, Otomotiv Gövde, Temel Elektromanyetik, Hareket Kontrol Sistemleri, Uçak Bakım Alanı, Uçak Bakım Laboratuvarı, Türk Traktör Laboratuvarı alanlarını ve öğrencilerin uygulamalı eğitim atölyelerini yakından inceleyerek, okulun çalışmaları hakkında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Barış Bektaş’tan bilgi aldı.

“ATO olarak nitelikli iş gücü ve istihdam en önem verdiğimiz konular”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede Ankara Ticaret Odası olarak eğitim, nitelikli işgücü ve istihdamın en önem verdikleri konuların başında geldiği belirterek, üretimin, ticaretin, ihracatın gelişip ilerlemesi açısından ülkelerin sahip olduğu genç nüfus ve nitelikli iş gücünün önemine vurgu yaptı. Nitelikli işgücünün en önemli kaynağını meslek liselerinin oluşturduğunu kaydeden Baran, nitelikli iş gücünün reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Baran, “Mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, teknolojideki gelişmeler de dikkate alınarak verilmesi gerekiyor. Bu açıdan reel sektörün meslek liseleri ile işbirliğini önemsiyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamiliğini üstlenmemiz, bugün okulumuza Sayın Bakan Yardımcımız ile ziyaret gerçekleştirmemiz çok kıymetli” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: Sektör içi okul modelleriyle, çocuklarımız daha iyi eğitim ve istihdam imkanı kazanacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu da ziyarette yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimi ülkenin kaderiyle ilişkili gördüklerini belirterek, “İnşallah yakın bir zamanda sizlerin de göreceği yeni bir mesleki eğitim yaklaşımını sektöre entegre edecek, sektör içi okul modelleriyle, sanayi bölgeleri içerisinde yapılacak çalışmalarla çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda, daha nitelikli eğitim süreçlerinden geçmesini sağlayacak ve istihdam süreçlerini imkanlı hale getirecek bir mekanizmayı hayata geçireceğiz” dedi.

Ziyarette, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, okul öğretmenlerinin sorun, görüş ve önerini de dinledi. Ziyarette, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Yasin Özyolu ile ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve ASO I. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da yer aldı.

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