ATO Başkanı Baran, seçim sonuçlarını değerlendirdi…

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türk milletinin yoğun katılımla sandığa gittiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu da büyük bir demokratik olgunluk içinde gerçekleştirdiğini belirten Baran şunları söyledi:



“Milletimiz demokrasi geleneğine uygun bir şekilde yoğun katılımla sandığa gitmiştir. Bu sonuçlara mührünü basan güç, her kuvvetin üzerinde kabul ettiğimiz ve adına milli irade dediğimiz güçtür. Milli irade kararını vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni daha da pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye’yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı ve 28’inci dönem TBMM Üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik, beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz."



Baran, seçim gündeminin geride kaldığını ve deprem bölgesinin inşası ve ihyası başta olmak üzere, enflasyonla mücadele, gençlere yeni istihdam olanakları, cari açığın finansmanı, yeşil ekonomiye geçiş, ileri teknoloji üretimi gibi ülke geleceğini şekillendirecek konulara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.