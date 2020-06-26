ATO Başkanı Baran: "Perakende sektörü için yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç var"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de yoğun şekilde çalışan perakende sektörünün bir dizi sorunu olduğunu belirterek, "Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Türkiye Perakendeciler Federasyonunca (PERDER) düzenlenen, Ankara'da faaliyet gösteren yerel market temsilcilerinin yer aldığı sektörel istişare toplantısına katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele sürecini başarıyla yönettiğini ve sürecin en az hasarla atlatılacağını kaydetti.

Bu süreçte birçok sektörün faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiğini anımsatan Baran, "Perakende sektörü gece gündüz demeden çalışarak vatandaşların ihtiyacını karşıladı. Size düşen görev çok ağırdı. Bu görevi hakkıyla yerine getirdiniz, hepinize teşekkür ederiz. Sektörün tatil gününden istihdama kadar bir dizi sorunu bulunuyor. Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Kovid-19'la mücadele kapsamında sebze ve meyve reyonlarında alınan tedbirlerin, ürünlerdeki fire oranlarını yaklaşık yüzde 7 seviyesinde düşürdüğüne dair bilgilerin bulunduğunu, bunun gıda israfını önleme açısından sevindirici olduğunu belirtti.

PERDER üyelerini tek tek dinleyen Baran, sektörün sorunlarına çözüm oluşturacak konuları ilgili mercilere iletmek için ATO olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını vurguladı.