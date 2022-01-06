ATO Başkanı Baran Otonomi'yi ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle Birlikte, Ankara Otonomi Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret ederek, ATO’nun50 No’luMotorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi Başkanıda olan Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoçileaynı Komite’ninÜyesi ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Berktaş ve Otonomi’de faaliyet gösteren tacirleri ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut’unda katıldığı toplantının açılışında konuşan Baran,ErkoçveBerktaş’ın ATO’da Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi’nde sektörlerini temsil ettiklerini belirterek, yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Otonomi’nin faaliyete geçmesinden bu yana araç ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini kaydeden Baran,Esenboğa Havalimanı’nın yanı sıra Otonomi veAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte Akyurt bölgesinin canlandığını ve bölge trafiğinin hareketlendiğini söyledi.

Günlük 30 bin yolcunun giriş-çıkış yaptığı Esenboğa’ya metro yapılması yönünde daha önce çağrıda bulunduklarını hatırlatan Baran, “Otonomi ve Esenboğa Havalimanı her gün binlerce insanımıza hizmet ediyor. Kampüsü burada olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle bu bölge öğrenci trafiğinin de yoğun olduğu bir yerleşim yeri haline geldi. Fuar alanı tamamlandığında trafiğe giren kişi sayısı katlanarak artacak. Kızılay’dan Esenboğa Havalimanı güzergahında metro hattının bulunmayışı Ankara’nın ticaret ve turizminin gelişimini yavaşlatıyor. Kızılay’dan Esenboğa’ya uzanan bir metro hattının en kısa sürede yapılması, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandıracaktır ” dedi.

Toplantıda konuşan OtonomiBaşkanı Aydın Erkoç da, sektör hakkında bilgi verdi. Otomobil satışlarının, yetki belgeli işletmelerce sürdürülmesinin sektörün düzeni ve kayıtdışılığın önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Erkoç, “Yetkisiz galeri kalmasın” dedi.

Otonomi Başkan Yardımcısı Niyazi Berktaş da Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde otomobil alım satımında noter yerine ticaret odalarının yetkili olduğunu belirterek, Türkiye’de de benzer düzenlemenin yapılabileceğini kaydetti.

Ziyaretinde Baran’a ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu ÜyeleriAdem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Halil İlik ve Nuh Acarda eşlik etti.