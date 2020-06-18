ATO Başkanı Baran ODTÜ'deki işletmelerin sorunlarını dinledi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ODTÜ kampüsünde faaliyet gösteren ticari işletmelerin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e aktardı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Oda'nın Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi’ne kayıtlı olarak ODTÜ kampüsünde faaliyet gösteren ticari işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ODTÜ Alışveriş Merkezi’nde işletme temsilcileriyle bir araya gelen Baran, çoğunluğu yeme içme sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi.

Baran, buradaki konuşmasında, ticari işletmelerin faaliyet alanı, bulunduğu yerleşim bölgesi başta olmak üzere bazı kriterlere göre değişen oranlarda salgından etkilendiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz ortamda en çok desteğe ihtiyacı olan alanlardan biri yeme içme sektöründeki işletmeciler oldu. Moral bozmayın, karamsar olmayın. Biz çok şeyin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampüsteki işletmecilerle yaptığı görüşmenin ardından Baran, kendisine iletilen sorunlara yönelik çözümleri aktarmak üzere Rektör Kök’ü ziyaret etti.

Baran, üniversite ve ticaret kesimlerinin iş birliğinin ekonominin güçlendirilmesi açısından önemini vurgulayarak, üniversitelerin akademik eğitim vermenin yanı sıra sağladığı istihdamla da ekonominin gelişmesine katkı yaptığını belirtti.

ODTÜ kampüsündeki işletmelerin sorunlarını ileten Baran, ziyaret sonrasında "ODTÜ Rektörü Kök'e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Sorunlar iki tarafın ortak noktada buluşmasıyla çözülecektir." ifadesini kullandı.

Baran'a ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Kılıç da eşlik etti.