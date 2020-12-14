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Ekonomi ATO Başkanı Baran mesleki eğitimin Kovid-19 sürecinde önemini vurguladı:
Ekonomi

ATO Başkanı Baran mesleki eğitimin Kovid-19 sürecinde önemini vurguladı:

"Ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi odaklı bir yaklaşımla güncellenen mesleki eğitim, Türkiye ekonomisinin geleceğini oluşturacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:31:32 -
ATO Başkanı Baran mesleki eğitimin Kovid-19 sürecinde önemini vurguladı:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yerli ve milli üretimin yolunun mesleki eğitimden geçtiğini belirterek, "Ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi odaklı bir yaklaşımla güncellenen mesleki eğitim, Türkiye ekonomisinin geleceğini oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Baran yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.

Salgın ile mücadele sürecinde dezenfeksiyon malzemesinden, maske ve siperliğe kadar bir dizi üretimi hızla gerçekleştiren meslek liselerinin, salgın sonrasında da Türkiye'nin ilk 10 ekonomi hedefine ulaşmasında önemli rol üstleneceğini belirten Baran, "Yerli ve milli üretimin yolu mesleki eğitimden geçiyor. Ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimi odaklı bir yaklaşımla güncellenen mesleki eğitim, Türkiye ekonomisinin geleceğini oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin Türkiye’yi salgın sonrası dünya ekonomisinde üst sıralara taşıyacağını vurgulayan Baran, başarılı projelerle mesleki eğitime hak ettiği itibarı kazandıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı "81 İlde 81 Meslek Lisesi İşbirliği Protokolü" kapsamında meslek liselerinin gelişimi için çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Baran, ATO olarak bu kapsamda Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hamisi olarak sorumluluk üstlendiklerini hatırlattı.

Meslek liselerinin 21. yüzyılın gereksinimi olan teknoloji çağına hakim gençler yetiştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştirdiğinin altını çizen Baran, "Hızla gelişen teknoloji dünyası ile birlikte siber güvenlik, bulut bilişim, endüstriyel robot programcılığı gibi pek çok alanda gençlerimiz eğitim görerek teknolojik dönüşümde nitelikli iş gücü sahibi oluyorlar. Yalnızca teoride kalmayan meslek liseliler, pratikte de ihtiyaca yönelik hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Baran, Mahmut Özer'in mesleki eğitimin mevcut durumu ve temel sorunlarının mercek altına alındığı "Mesleki Eğitimde Paradigma Değişimi-Türkiye'nin Mesleki Eğitim ile İmtihanı" isimli kitabının da çok önemli bir kaynak niteliği taşıdığını kaydetti.

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