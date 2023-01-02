ATO Başkanı Baran, ihracat rakamlarını değerlendirdi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Türkiye’nin 2022 yılında tarihi bir rekora imza atarak, ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artırdığını ve yılı 254,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla tamamladığını bildiren Baran, “İhracatta 250 milyar dolarlık eşiği aşmamız hem reel hem de psikolojik olarak önemliydi. Türkiye 2020 yılından bu yana küresel ekonomideki çalkantılara rağmen ayakta kalmayı ve ihracatını büyütmeyi başardı. Bu başarıda reel sektörün üretim gücü, dinamizmi ve esnekliğinin payı etkili oldu” dedi.

“Elektrik ve doğal gaz indirim reel sektör açısından çok önemli”

Küresel ekonominin büyük bir sınav döneminden geçtiğini hatırlatan Baran, bu duruma küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de eşlik ettiğini söyledi. Baran, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin gerek büyümede gerekse ihracatta hep daha yukarı sıralara yükselmeyi hedeflediğini hatırlatarak, “Bugünlere gelmek kolay olmadı bugünden sonraki sürecin de kolay olmayacağını biliyoruz. Dünya ekonomisinin üçte ikisinde resesyon yaşanması bekliyor. Bu durum Türkiye’nin ihracatına da elbette yansıyacaktır. Ancak bu tabloya bakarak ilerlemekten vazgeçecek değiliz. Hükümetimizin sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza peş peşe indirim yapması reel sektörün üretim gücüne katkı sağlamak açısından çok önemli” diye konuştu.

“Çalışmaya, üretmeye ve ticaretimizi artırmaya devam edeceğiz”

Baran, Türkiye’nin farklı pazarlara açılma ve yeşil dönüşüme uyum sağlayarak ihracatını geliştirme şansına sahip olduğunu da belirterek, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle reel sektörü destekleyen ve önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin yeni başarı hikâyeleri yazması ve dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler listesinde üst sıralara yükselmesi için iş dünyası olarak tüm gayretimizle, çalışmaya, üretmeye ve ticaretimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.