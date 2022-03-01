ATO Başkanı Baran, büyüme verilerini değerlendirdi…

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(GSYH) 2021 yılı verilerini değerlendirdi. 2019 yılının sonunda başlayan pandemi sürecinde, salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler arasında yer alan kapanmaların, sadece Türkiye’de değil dünyada da birçok sektörü olumsuz etkilediğini hatırlatan Baran, sürecin hükümetlerin destekleriyle geçirildiğini söyledi. Türkiye’nin 2019 yılında yüzde 0,9, 2020 yılında da yüzde 1,8 oranında büyüme sağladığını kaydeden Baran,pandemi koşullarına rağmen büyümedeki başarının sanayi üretimindeki ve ihracattaki artışla elde edildiğini ifade etti.

Baran, TÜİK verilerine göre, hizmetler, bilgi ve iletişim sektörlerindeki ilerleme ile sanayi üretimindeki artış ve ihracatın Türkiye’nin büyümesinde önemli yer aldığını belirterek, büyümenin devamını sağlamak için inşaat ve tarım sektörünün büyüme ivmesini yukarı yönlü taşımak gerektiğini söyledi.

Baran, “Dünya ekonomisi zorlu bir dönemden geçiyor. Pandemi sona ermemişken, iklim değişikliği ile ilgili afetler küresel ekonomi üzerinde fiyat baskısı oluştururken ve tedarik zincirlerinde kesintiye yol açarken, şimdi bir de Ukrayna ve Rusya kriziyle karşı karşıya kaldık. Bu zorlu ve belirsizliklerle dolu süreçte Türkiye küresel rekabet gücünü iyileştirmeye odaklanmakve kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak durumundadır. Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi coğrafyasındaki istikrarın devamı açısından da önem taşıyor” diye konuştu.Baran, reel sektörün dinamizminin Türkiye’nin büyümesinde önemli katkısı olduğunu ve olacağını söyledi.

Hükümetin verdiği desteklerin devamının sektörler için önemli olduğunu belirten Baran,bu desteklerle katma değerli büyüme hedefine ulaşılabileceğini ifade etti. Baran, büyümeyi sürdürmek için enflasyonu kontrol altına almanın önemli olduğunu da vurguladı.