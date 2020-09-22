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Ekonomi ATO Başkanı Baran: "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışıyoruz"
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:12:57 -
ATO Başkanı Baran: "ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışıyoruz"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile ABD arasında yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ortak hedef olarak açıkladıkları 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Amerika Bölge Komitesi Başkanı Derya Taşkın, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine sağlık turizmi ile de katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Ankara'nın tıbbi cihaz üretim merkezi haline geldiğini ve sağlık turizminde de öne çıktığını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini dile getirmişti. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Ankara olarak ayrıca sağlık turizmi ile de katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'de iyi eğitimli hekimlerimiz, övgüye değer sağlık hizmetlerini, ABD ile kıyaslanamayacak fiyatlarla gerçekleştiriyor."

Taşkın da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmenin yanı sıra ABD'den Türkiye'ye gelen yatırımın artması için çalışma yaptıklarını kaydetti.


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