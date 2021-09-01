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Dünya Atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı! İşte o anlar...
Dünya

Atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı! İşte o anlar...

Brezilya’nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletindeki Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 00:43:00 - 2021-09-01 00:50:27

Brezilya’da yer alan Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar, Dünya’nın atmosferine giren meteoru 12 saniye boyunca kayıt altına aldı.

Brezilya’nın güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletindeki Heller ve Jung Uzay Gözlemevi’ne ait kameralar Dünya’nın atmosferine giren meteoru anbean kayıt altına aldı. Gözlemevi, biri eyaletin doğusunda diğeri ise kuzeyinde bulunan iki kamera ile meteoru 12 saniye boyunca görüntülemeyi başarırken, tarihinin en uzun gözlemini gerçekleştirdi.

Yeryüzünden 82 kilometre yükseklikte parçalanan meteorun, küçük parçalarının yeryüzüne düşmüş olabileceği belirtildi.

Brezilya Meteor Gözlem Ağı (Bramon), meteorun yaklaşık 75 kilometrelik mesafeyi 4,5 saniyede kat ettiğini belirtti.

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