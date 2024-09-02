ATM'lerde yeni dönem bugün başladı!

Bankalar, müşterilerinin nakit taleplerini karşılamakta zorlanırken, bu durumun önüne geçebilmek amacıyla ATM'lerden yapılacak günlük para çekme işlemlerinin limitleri yukarı çekilmişti.

Çok sayıda özel banka, günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasına sabitlerken, Kurban Bayramı sonrasında alınan karar ile QR kod ile yapılacak işlemlerdeki limitler artırılmıştı. Ancak bu uygulamanın beklenen etkiyi vermemesi, günlük limitin üzerinde nakit çekim gerçekleştiren müşterilerden yüksek oranlarda komisyon kesilmesi, Eylül ayı itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmesini zorunlu kıldı.



ATM'LERDEN PARA ÇEKİM LİMİTİ DEĞİŞTİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir süre daha yeni banknot basımına kapıyı kapatmış olması, bankaların 2 Eylül tarihi itibarıyla para çekim limitlerinde değişikliğe gitmesine neden oldu.



Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirirken, ATM'lerde yürürlüğe sokulacak yeni limitler şu şekilde...

Her ne kadar QR kod ile para çekim sınırı yükseltilmiş olsa da, bu uygulamayı özellikle yaşlı insanların sorunsuz şekilde kullanamaması, doğrudan kartlı çekimlerde değişikliği zorunlu kıldı.

Halihazırda günlük ücretsiz para çekme limiti 15 bin TL olan bankaların herhangi bir güncellemeye gitmesi beklenmezken, Eylül ayı itibariyle 10 bin TL'lik sınırı kullanan bankaların, bu rakamı 15 bin liraya çıkaracağı öğrenilmişti. Özellikle emekli müşterilerin yaşadığı sorunun önüne geçmeyi amaçlayacak bu düzenleme, yaşanan ATM sorununu bir miktar çözecek olsa da, ATM'lerdeki en büyük problemlerden biri de tek tip banknot kullanımı oluyor.