  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın Cinayetleri ve Şiddet İstatistikleri: Seküler ülkeler Müslüman ülkeleri katlıyor! Maneviyatı hedef alıp sinsi sinsi ilerliyorlar! İşte Ramazan’da yaygın siber tuzaklar AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı! “Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi! Ekrem, sıradan bir tutuklu! Silivri yol geçen hanı olmayacak Milli iradeye parmak sallayan seküler yobazlar yargılansın! Ülke babanızın çiftliği değil Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü
Yerel Ağrı kesici hap ölümüne sebep oldu
Yerel

Ağrı kesici hap ölümüne sebep oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ağrı kesici hap ölümüne sebep oldu

Kahramanmaraş'ta diş ağrısını dindirmek için ilaç kullanan 42 yaşındaki Hayri Kul, fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kul'un kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Altunyaprak Mahallesi'nde ikamet eden Hayri Kul (42), şiddetli diş ağrısı nedeniyle evde bulunan bir ağrı kesici hapı içti.

İLACI İÇTİKTEN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

İlacı aldıktan kısa süre sonra aniden fenalaşan Kul, yere yığıldı. Nefes almakta güçlük çektiği fark edilen Kul için yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kul'un kalbinin durduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Hayri Kul kurtarılamadı.

 

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Gazeteci Muhammet Özer'in haberine göre; Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hayri Kul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ardından Hayri Kul'un cenazesi bugün Altunyaprak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!
Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!

Sağlık

Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!

Antik Roma’da b.ktan ilaç yapmışlar
Antik Roma’da b.ktan ilaç yapmışlar

Sağlık

Antik Roma’da b.ktan ilaç yapmışlar

Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi!
Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi!

Sağlık

Sebze-meyvedeki tarımsal ilaç en büyük etken! Çocukluk çağı kanserlerinin üçte biri lösemi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23