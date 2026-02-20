Japonya'da tapınak yangını faciası! İkisi çocuk 5 kişi yanarak can verdi!
Japonya’nın Yamaguçi eyaleti, asırlık bir Budist tapınağından yükselen alevlerin yarattığı dehşetle sarsıldı. Eyaletin Şimonoseki ilçesinde bulunan iki katlı ve ahşap mimariye sahip tarihi tapınak, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Ahşap yapının hızla tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, kutsal mekanı adeta bir cehenneme çevirdi.
Japonya'nın batısındaki Yamaguçi eyaletinde Budist tapınağında çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi öldü.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, eyaletin Şimonoseki ilçesinin Toyoura-ço bölgesinde iki katlı ve ahşap Budist tapınağında yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerce 3 saatte söndürülen yangında, tapınak arazisindeki toplam 730 metrekarelik ana salon, konut ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi.
Arazideki enkazda 2'si çocuk 5 kişinin cansız bedeni bulundu.
Tapınağın, Kawatana Onsen Tren İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.
Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.