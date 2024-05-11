ATM arama derdi bitiyor! 7 kamu bankası birleşti
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM’leri, “TAM” platformu altında birleşti. Artık hiçbir ücret ödemeden bu atmlerden para çekilip yatırma işlemleri yapılabilecek.
Kamuya ait 7 banka, tek ATM ile hizmet verme kararı aldı. Komisyon ve işlem ücreti ödenmeyecek yeni sisteme dahil olan kurumlar:
• Ziraat Bankası
• VakıfBank
• Halkbank
• Ziraat Katılım
ÖNE ÇIKAN VİDEO
• Vakıf Katılım
• Emlak Katılım
• PTT Bank