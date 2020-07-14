Atlı sporlar Büyükşehir’le şahlanıyor

Türk kültürünün önemli parçalarından biri olan Rahvan atçılığını gelecek nesillere taşımak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilen tesis, hizmete açıldı. Ürünlü Mahallesi’nde 200 dönümlük alanda inşa edilen tesis, bir yandan rahvan atlarını barındırırken, diğer yandan atlı gezintiler ve atlı sporla ilgili birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

“Nal sesinin sahibi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkistan'dan göç ederken, nizam-ı alem gayreti ve Kızıl Elma mefkuresi ile 3 kıta yedi iklime yol alırken hep atın ecdada yoldaş olduğunu söyledi. Atın, Hazreti Peygamberi taşıma şerefine nail olurken ‘Burak’ olduğunu, Hazreti Peygamberden Hazreti Ali'ye ve ondan da Hazreti Hasan ile Hüseyin'e tevarüs ederken ‘Düldül’ olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “At, Battal Gazi’yi cenk meydanlarında koruyan Hızır, Sarı Saltuk Gazi’yi diyar diyar dolaştıran kanat, Evliya Çelebi’yi bizlere ulaştıran köprü olur. Alparslan'ın Malazgirt’te attığını naraya şahit olan da oydu. Süleyman Şah'ın İznik surlarına bakışına ortak olan da oydu. Osman Gazi'nin Bursa hasretiyle yanışını hisseden, Fatih Sultan Mehmet Han ile İstanbul'a gelen, Atatürk'ün ‘Ya istiklal, ya ölüm’ nidasıyla şahlanan yine oydu. Orhun kitabelerinde taşa nakşedilen, Divan-ı Lugatit Türk'ün sayfalarında doludizgin koşan, şairlerin diliyle kanatlanan, nal seslerinin sahibi oydu” dedi.

“Yılın 12 ayı herkes istifade edecek”

Rahvan atçılığını sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak amacıyla yenilenen tesisin Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, rahvan atlarının barınacağı tesislerde atlı gezintilerin gerçekleştirileceğini belirtti. Atlı sporlarla ilgili birçok faaliyete tesisin ev sahipliği yapacağını dile getiren Başkan Aktaş, “200 dönümlük Ürünlü tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir teşekkürü de mekanın teşekkülünde emeği ve gayreti olan İsmet Büyükataman’a da teşekkür ediyorum. Dernek Başkanı Erdinç Önen’e ve bütün at sevdalılarına başarılar diliyorum. Tesisin oluşmasında büyük emekleri olan Recep Altepe başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burası tüm Bursa'nın rahvan atları spor tesisi olacaktır. Kız ve erkek tüm çocuklarımız, büyüklerimiz bu mekandan yararlanacaktır. Atlı sporlar her yaştan insanın yapılabileceği bir spor dalıdır. Bu tesisler yılın 12 ayı herkesin istifade edebileceği buluşma mekanı olacaktır. Atlı sporlar, ecdadımızdan bize kalan mirastır” diye konuştu.