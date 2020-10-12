Atlı polisler, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı
İSTANBUL (AA) - Atlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda güvenliğin sağlanması ve olası yangınların önlenmesine yönelik denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Aydos Ormanı'ndaki piknik yerlerinde devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını, ateş, mangal veya semaver yakmamaları istedi.
''Aybar'' ve ''Ödül'' isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.