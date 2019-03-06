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Atletler Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için İstanbul'a gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da parkur rekortmenlerini ağırlayacak

06 Mart 2019 Çarşamba 11:30
Atletler Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da parkur rekortmenlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Spor İstanbul ve Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlar kategorisinde 2017 yılında 1:06:19'luk derecesi ile yarı maraton parkur rekorunu kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich ve erkekler kategorisinde 2018 yılında parkur rekorunu kırarak 59:50'lik derecesi ile Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn yeni rekorlar için geri dönüyor.

24 yaşındaki atlet Chepngetich sadece yarı maratonda değil, aynı zamanda Kasım ayında koşulan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda elde ettiği derece ile de Türkiye topraklarının en hızlı kadın atleti unvanını elinde bulunduruyor. Maratonda 42 kilometreyi 2:18:35 ile tamamlayan Chepngetich, elde ettiği derece ile tüm zamanların en iyi yedinci kadın maratoncusu olmuştu.

Chepngetich, İstanbul’da gösterdiği performansın ardından geçtiğimiz ay Dubai Maratonu’nda yeni bir rekor ile dünyada tüm zamanların en hızlı üçüncü kadın maratoncusu oldu.

Geçtiğimiz yıl Yarı Maraton'da erkekler parkur rekoru kıran Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn ise Ekim ayında katıldığı Yeni Delhi Yarı Maratonu'nda kişisel derecesini geliştirerek 59:22 ile 21 kilometrelik parkuru tamamlamıştı.20 yaşındaki genç atletin bu yıl da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda yeni bir parkur rekoruna imza atması bekleniyor.

7 Nisan Pazar günü 14. kez start alacak olan ve yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıtları 29 Mart'a kadar devam edecek.21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek koşuda sporcular Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak. Yarı Maraton’a katılmak isteyenler 75 lira ödeyerek www.yarimaraton.istanbul web sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

2017 yılı itibariyle Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:30
  1. Vodafone

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