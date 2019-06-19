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Atletizmde bir olimpiyat kotası daha

- Milli atlet Özkan Baltacı, Bursa'da yapılan Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada 77,50'lik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize aldı

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:07
Atletizmde bir olimpiyat kotası daha


ANKARA (AA) - Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenen müsabakada mücadele eden Özkan Baltacı çekiç atmada 77,50 metrelik derecesiyle olimpiyat vizesi almayı başardı.

Bu sonuçla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Türk atlet sayısı 8'e ulaştı.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:07
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. Atletizm
  3. Özkan Baltacı
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu

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