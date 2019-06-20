0553 313 94 23

Atletizm: Turkcell Süper Lig

- Bursa'da tamamlanan 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları sonucunda erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA birinci sırayı elde etti- Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, 13,80 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunu yeniledi

20 Haziran 2019 Perşembe 23:34
Atletizm: Turkcell Süper Lig


BURSA (AA) - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakalarını erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise ENKA birinci bitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve sekizer takımın katıldığı ligde, Atıcılar Olimpik Pisti'ndeki müsabakaların ikinci gününde birçok önemli yıldız, kulüpleri için yarıştı.

Ligde ilk yarışlar sonrasında erkeklerde Fenerbahçe 149 puanla birinci, ENKA 145 puanla ikinci ve Galatasaray 102 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlarda ise ENKA 154 puanla birinci, Fenerbahçe 131 puanla ikinci ve Beşiktaş 116 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar üç adım atlamada 23 yaş altı Türkiye rekoru yenilendi. 20 yaşındaki Tuğba Danışmaz, bir gün önce uzun atlamada yaptığı 6,42 metrelik atlayışın ardından üç adımda da 13,80 metrelik dereceye ulaştı. Tuğba Danışmaz, en iyi derecesini uzun atlamada 27, üç adımda ise 42 santimetre geliştirirdi. Genç atlet, 13,80 metrelik derecesiyle Sevim Sinmez'e ait 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu yeniledi.

Erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 5,30 metrelik derecesiyle kulübü Fenerbahçe'ye 8 puan kazandırdı. Kadınlar yüksek atlamada ENKA'dan Kadriye Aydın, 1,86 metre ile en iyi derecesini tekrar ederken, çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman, Tuğçe Şahutoğlu'nun 79 santimetre önünde 68,82 metre ile galibiyete uzandı.

Erkekler 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, bir gün önceki 100 metre galibiyetinin ardından takımı Fenerbahçe'ye yine 8 puan getirirken, uzun atlamada ENKA'dan Muammer Demir 7,68 metre ile ipi göğüsledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:34
  1. Atletizm
  2. Beşiktaş
  3. Bursa
  4. ENKA
  5. Fenerbahçe
  6. Galatasaray
  7. Turkcell Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Krize onlar da müdahil oldu: Umman Körfezi'ne iki gemi yolluyoruz
    1. Krize onlar da müdahil oldu: Umman..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2019
    3. ABD 2019 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu..
    4. Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü..
    5. Kars’ta mevlit yemeğinden 36kişi..
    6. Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı..
    7. Gürcistan'da protestocular..
    8. Elazığ'daki sağanak
    9. Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
    10. Irak’ın Diyala kentinde intihar..
    11. "İran kara, deniz ve hava sahasını..
    12. Andy Murray kortlara döndü
    13. Mısır'da solcu ve liberallerden..
    14. İran düşürülen ABD İHA'sının..
    15. Tartışmada sırtından vurulan şahıs..
    16. KKTC’de ana fiber hat koptu, internet..
    17. Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm..
    18. Dicle Nehri’ne düşen genci arama..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    20. Dedesini görmek için geldiği..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu..
    22. Husilerden Suudi Arabistan'a İHA..
    23. Komşu karıştı! Göstericiler parlamento..
    24. GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ildeki..
    25. Atletizm: Turkcell Süper Lig
    26. İran nükleer anlaşması görüşülecek
    27. Milli Futbolcular Vanlılarla hasret..
    28. Diyarbakır’da eş zamanlı hava destekli..
    29. 12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4..
    30. Mersin’de sel ve heyelan
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Süleyman Soylu: Arapça tabelaları değiştireceğiz
    Süleyman Soylu: Arapça tabelaları değiştireceğiz
    Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'
    Kulisleri sallayan son veri geldi! '100 bin oy farkla...'
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı
    Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı