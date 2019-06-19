Atletizm: Turkcell Süper Lig





BURSA (AA) - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve sekizer takımın katıldığı ligde, Atıcılar Olimpik Pisti'ndeki müsabakalarının ilk gününde birçok önemli yıldız, kulüpleri için yarıştı.

Toplam 21 müsabaka sonunda erkeklerde 75, kadınlarda ise 85 puanla ENKA liderlikte yer aldı. Erkeklerde Fenerbahçe 72 puanla günü ikinci sırada tamamlarken, üçüncülük için çekişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray 52'şer puan topladı.

Kadınlarda ise 80 puan toplayan Fenerbahçe, ENKA'nın arkasında ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 63 puanla günü tamamladı.



İlk günün en önemli derecesi kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan'dan geldi. Geçen yıl da aynı pistte Türkiye rekoru kıran Arıkazan, 4,40'lık atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekoruna 4 santimetre eklerken, 4,56'lık "Dünya Şampiyonası" barajı denedi.

Erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı, 77,50'lik derecesiyle "Olimpiyat Barajı"nı geçerken, en iyi derecesini de 66 santimetre ileri taşıdı. Baltacı'nın arkasından ikinci olan Eşref Apak ise 74,45 attı.



Erkekler yüksek atlamada Metin Doğu 2,16 ile birinci olurken, kadınlar uzun atlamada Tuğba Danışmaz 6,42’lik atlayışıyla "en iyisini" 27 santimetre geliştirdi. Genç atlet, gelecek ay İsveç'te yapılacak Avrupa 23 Yaş Altı barajını geçti.



400 metre erkeklerde Batuhan Altıntaş, Akın Özyürek'i 0,04 saniye farkla geride bırakıp takımı ENKA'ya 8 puanı kazandırdı.



