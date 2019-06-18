Atletizm: Turkcell Süper Lig





BURSA (AA) - Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları 19 Haziran'da Bursa'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sekizer takımın katıldığı ligde birçok önemli yıldız isim kulüpleri için yarışacak.

Fenerbahçe formasıyla dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, dünya beşincisi Eda Tuğsuz, 100 metre 2017 Dünya 18 yaş altı şampiyonu Mizgin Ay, eski dünya dördüncüsü Kenyalı Ferguson Rotich, ENKA formasıyla olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, gülle rekortmeni Emel Dereli, Avrupa ve dünya madalyalı Polonyalı 400'cü Malgorszata Holub, eski Avrupa şampiyonu sprinter Ivet Lalova-Collio'nun da aralarında bulunduğu atletler Atıcılar Olimpik Pisti'nde mücadele edecek.

Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Amatör Atletizm, Mardin Atletizm, İzmir Gaziemir Belediyespor, erkeklerde ise Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Jandarmagücü, Mardin Atletizm, Adana Seyhan Belediyespor takımları yer alacak.

Takımların ilk kademede topladığı puanlar ikinci kademeye de taşınacağından, ekiplerin elde ettiği her puan hedefe ulaşma yolunda belirleyici olacak. Bursa'daki yarışlar 20 Haziran Perşembe günü sona erecek.

Lig, Ankara'da ağustos ayında yapılacak final etabıyla tamamlanacak.