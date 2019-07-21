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Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

- Milliler, organizasyonun son gününde 7 madalya kazandı

21 Temmuz 2019 Pazar 22:48
Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 7 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada 3. ve son gün müsabakaları yapıldı.

Organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ile tamamlayan millilerde Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan bayrak takımı 3:08.34'lük dereceyle şampiyon olurken, Türkiye rekoru da kırdı.

Ay-yıldızlılar, 4×400'de Türkiye rekoruyla altın madalya kazanırken, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Madalya sıralamasında Büyük Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'nın arkasında beşinci olan Türkiye, Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 22:48
  1. Atletizm
  2. Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
  3. Berke Akçam
  4. İlyas Çanakçı
  5. Kubilay Ençü
  6. Oğuzhan Kaya
  7. Türkiye Atletizm Federasyonu

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