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Spor

Atletizm antrenörlerine çevrim içi seminer verilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:58:02 -
Atletizm antrenörlerine çevrim içi seminer verilecek

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 14-15 Ağustos'ta antrenörlere yönelik video konferans yöntemiyle üçüncü kez seminer düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik uzaktan eğitim çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İnternet üzerinden çevrim içi düzenlenecek seminere ilişkin, "14-15 Ağustos tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri'ne katılmak isteyenlerin, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'a kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Seminere katılım koşulları, program ve ödeme yöntemleri federasyonun internet sitesinden duyuruldu.


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