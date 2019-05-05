Atletikspor U15 takımı 2.turda veda etti U15 Türkiye Şampiyonası 2.

U15 Türkiye Şampiyonası 2.kademede Gaziantep Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor veda etti.

2.kademe ilk maçında Nevşehir Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor ikinci maçında Mersin ekibi Akdeniz Belediyespor ile karşılaştı. Golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltı atışlarında kaybeden Mavi-Siyahlılar şampiyonaya veda etti.

Kayseri OSB Atletikspor kulübünden yapılan açıklamada, “Serkan Karakuş yönetiminde başarılı bir sezon geçirip şehrimizi bu seviyelerde temsil eden parslarımıza teşekkür ederiz. Tabii ki üzgünüz, bu takımı sahiplenen güzel şehrimizin koca yürekli halkından özür diliyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.