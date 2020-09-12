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Spor Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında
Spor

Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında

Yeniakit Publisher
2020-09-12 23:21:11 -
Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında

MADRİD (AA) - İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Kovid-19 PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.

Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan Kovid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.

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