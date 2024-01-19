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Spor Atletico Madrid, Real Madrid'i rezil rüsva etti
Spor

Atletico Madrid, Real Madrid'i rezil rüsva etti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 09:41:00 -
Atletico Madrid, Real Madrid'i rezil rüsva etti

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletcio Madrid, uzatmalara giden ve Arda Güler'in oynatılmadığı maçta Real Madrid'i 4-2 yenerek kupada bir üst tura adını yazdırdı. Sosyal medyada ise Real Madrid taraftarları bu sonucun rezillik olduğu yönünde yorumlar yaptı.

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid, Real Madrid ile karşılaştı.

21 maç sonra gelen yenilgi

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Atletico Madrid 4-2 kazandı. Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sameul Lino, 57. dakikada Alvaro Morata, 100. dakikada Antoine Griezmann ve 119. dakikada Riquelme kaydetti. Real Madrid'in golleri 45+1. dakikada Jan Oblak (kendi kalesine) ve 82. dakikada Joselu'dan geldi.

Real Madrid'in 111. dakikada Joselu ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ancelotti'nin öğrencileri 21 maç sonra bir resmi müsabakada mağlubiyet yaşadı.

Süper Kupa'nın rövanşı alındı

Geçtiğimiz günlerde Süper Kupa'yı ezeli rakibine kaptıran Simeone'nin öğrencileri Real'i saf dışı bırakarak önemli bir zafer elde etti.
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Arda ve Çağlar forma şansı bulamadı

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler ile Atletico'da oynayan Çağlar Söyüncü maçta süre alamadı.

Uzayan 8. maç oldu

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki son 8 'tek maçlı eleme usulü'ne göre oynanan mücadelelerin tamamı uzatmalara gitti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Kral Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

 

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