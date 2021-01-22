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Spor Atletico Madrid Luis Suarez ile kazandı
Spor

Atletico Madrid Luis Suarez ile kazandı

İspanya Ligi lideri Atletico Madrid, Eibar deplasmanında zaferi 90+1'de Luis Suarez'in golüyle buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 02:30:00 -
Atletico Madrid Luis Suarez ile kazandı

Eibar maçın 9. dakikasında penaltı kazandı. Newcastle'dan Eibar'a kiralık giden Muto, ceza sahası içerisinde Carrasco'nun müdahelesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını ise Eibar kalecisi Dmitrovic kullandı ve topu ağlarla buluşturdu.

Geri düştükten sonra baskısını artıran Atletico, 40. dakikada aradığı gole Luis Suarez'le ulaştı. Defansın hatasını affetmeyen Uruguaylı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Suarez'den harika seri

Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez, Eibar karşısında skoru eşitlerken; Atletico ile 10. golüne ulaştı. Tecrübeli golcü, son 10 sezonda gol sayısında çift hanelere ulaştı.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona ererken; 88'de kazanılan penaltı atışını Luis Suarez 1 dakika sonra gole çevirdi ve takımını galibiyete taşıdı. Üst üste 6. maçını da kazanan Atletico Madrid, puanını 44 yaptı ve en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

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