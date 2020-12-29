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Spor Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı
Spor

Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:31:39 -
Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - İspanya ekibi Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Atletico Madrid Kulübü, kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrılma isteğini ileten Diego Costa'nın 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Brezilya asıllı İspanyol santrfor Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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