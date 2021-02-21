Atletico Madrid evinde Levante'ye kaybetti
La Liga'da Lider Atletico Madrid, sahasında Levante'ye 2-0'lık skorla yenildi.
La Liga'nın 24. haftasında lider Atletico Madrid, sahasında Levante'ye 2-0 mağlup oldu.
Levante'ye galibiyeti getiren golleri 30'da Jose Luis Morales ve 90'da Jorge De Frutos kaydetti.
Levante'yi çarşamba günü oynanan maçta deplasmanda da mağlup edemeyen Atletico böylece orta sıralarda yer alan rakibine karşı dört günde beş puan kaybetmiş oldu.
Ligde 11 maç sonra yenilen Atletico Madrid, aynı zamanda üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Madrid ekibi bu sonuçla 55 puanda kaldı.
Levante ise puanını 31'e yükseltti.