Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak

Hindistan'ın önde gelen havayolu şirketlerinden Vistara, 12 Kasım itibarıyla faaliyetlerini sonlandırarak Air India ile birleşecek. Bu tarihten itibaren Vistara'nın tüm operasyonları Air India tarafından devralınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül'den itibaren yolcular, 12 Kasım veya sonrasındaki seyahatler için Vistara'dan bilet satın alamayacaklar. Birleşme süreciyle birlikte, Vistara'nın markası ve bağımsız operasyonları sona erecek, ancak mevcut bilet sahiplerinin rezervasyonları Air India üzerinden geçerli olacak.

Vistara ve Air India arasındaki bu birleşme, Hindistan havacılık sektöründe önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Airporthaber