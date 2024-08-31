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Ekonomi Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak
Ekonomi

Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak

Yeniakit Publisher
2024-08-31 20:00:00 -
Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak

Bir hava yolu şirketi daha tarih olmaya hazırlanıyor. Hindistan'ın önde gelen havayolu şirketlerinden Vistara faaliyetlerini sonlandırıyor.

Hindistan'ın önde gelen havayolu şirketlerinden Vistara, 12 Kasım itibarıyla faaliyetlerini sonlandırarak Air India ile birleşecek. Bu tarihten itibaren Vistara'nın tüm operasyonları Air India tarafından devralınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül'den itibaren yolcular, 12 Kasım veya sonrasındaki seyahatler için Vistara'dan bilet satın alamayacaklar. Birleşme süreciyle birlikte, Vistara'nın markası ve bağımsız operasyonları sona erecek, ancak mevcut bilet sahiplerinin rezervasyonları Air India üzerinden geçerli olacak.

Vistara ve Air India arasındaki bu birleşme, Hindistan havacılık sektöründe önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Airporthaber

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