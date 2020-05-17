  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

İslam’da batıni farzlar nelerdir?
için kalan
Aktüel

Atlas Okyanusu'nda yılın ilk tropik fırtınası

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:29:27 -
Atlas Okyanusu'nda yılın ilk tropik fırtınası

MIAMI (AA) - Atlas Okyanusu'nda yılın ilk tropik fırtınasının ortaya çıktığı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, merkezi Kuzey Carolina eyaletinin 571 kilometre güneybatı açığı olan bir tropik fırtınanın oluştuğunun gözlemlendiğini açıkladı.

"Arthur" adı verilen fırtına, yılın ilk tropik fırtınası olarak kayda geçti.

Rüzgar hızı saatte 65 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kuzey Carolina'nın doğu kıyısındaki bariyer adası Outer Banks'te şiddetli rüzgar olacağı uyarısı yapıldı.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yaz mevsiminde ABD kıyılarını etkileyen tropik fırtınalar, olağan koşullarda haziran başlarında etkili olmaya başlıyor. Bölgede altı yıldır mayıs ayı içinde tropik fırtınaların oluştuğu gözleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı