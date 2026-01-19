Atlas cinayetinde yeni gelişme! Tehdit ve provokasyona bir gözaltı daha!

  • İSTANBUL
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın "yan bakma" bahanesiyle sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Güngören’de 14 Ocak’ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmış, savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün, 1’i aileye yönelik tehdit gerekçesi, 3’ü sosyal medya paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üçünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube, birinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri devam ederken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Maktulün ailesine yönelik tehdit iddiaları ile ilgili 1 kişinin daha gözaltına alınarak gözaltı sayısının 5’e yükseldiği öğrenildi. Üçü Güvenlik Şube, 2’si Siber Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren 3 zanlının bugün öğle saatlerinde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

 

Olayın geçmişi:

Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir işletme önünde, 14 Ocak çarşamba günü, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Çıkan kavgada E.Ç., ‘sustalı’ diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

