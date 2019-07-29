Atlarla taşıdıkları tespit edildi! Hepsini bırakıp kaçtılar Van'da, İran sınırında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin atlarla taşıdığı 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi, İran sınırında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin atlarla taşıdığı 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara bulundu. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yücelen Mahallesi'nde hudut birliklerince gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında İran sınırında şüpheliler tespit edildi. Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Bölgede yapılan aramalarda, şüphelilerin atlarla taşıdığı 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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