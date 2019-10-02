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Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

Sanat yaşamında 35 yılı geride bırakan ressam Esat Acet Nuhoğlu, 20 yıldır resimlerine konu edindiği atların hassas fırça dokunuşlarıyla en ince ayrıntısına kadar adeta "canlı" gibi resimlerini yapıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:52
Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

Karadenizli bir çiftçi ailesinin çocuğu olan ve realist yaklaşımla doğayı resimlerine aktarmaya çalışan Nuhoğlu, 20 yıldır tema olarak belirlediği atlarla ilgili 500'ün üzerinde esere imza attı.

Tabloları koleksiyonerlerce takip edilen ressamın, 300'ün üzerinde eseri ise kartpostal olarak basıldı.

Son kişisel sergisini İzmit'te tarihi Tütüncü Mehmet Efendi Konağı'ndaki Arzen Sanat Evi'nde açan ressam Nuhoğlu'nun eserleri, adeta canlıymış izlenimi uyandırarak özellikle çocukların beğenisini topladı.

"Ömrüm yettiğince atları ölümsüzleştireceğim"

Esat Acet Nuhoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri resim yaptığını belirterek, 52. kişisel sergisini açtığını söyledi.

Doğaya özlemini tablolara yansıtarak gidermeye çalıştığını dile getiren Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"Çocukken bir kaza sonucu ölen atımızın bakışları, son kişneyişi hafızamda yer etti. Beni çok üzen olayın da etkisiyle atlara yöneldim. En sadık, vefalı dostumuz atları tema olarak seçtim. Onlara çok şey borçluyuz. 'Onlar hayatını bize adamış, ben onlar için ne yapabilirim?' sorusu oluştu kafamda. Realist şekilde işleyerek, en ufak detayı kaçırmadan, bakışlarını, hissiyatlarını vurgulamaya çalışıyorum. Bu da beni mutlu ediyor."

Atların tarih boyunca Türk milleti ile özdeşleşmiş hayvanlar olduğuna dikkati çeken Nuhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatta, edebiyatta, şiirde insandan sonra en çok işlenen figür, konu atlardır. Bu topraklar at sırtında kazanılmıştır. Çanakkale'de mezara denk geldim, bir tarafta kişinin kendisi, yan tarafında ölen atı yan yana gömülmüş, anıt taşlar yapılmış. Atları anlatmakla bitiremeyiz, dostluğu çok farklı boyutta. Onun için ömrüm yettiği müddetçe atları ölümsüzleştireceğim."

Her kılı için hassas dokunuşlar

Nuhoğlu, at resmi yapmanın zor olduğunu ve bu hayvanları çalışmanın sabır gerektirdiğini anlatarak, "Yağlıboya teknikte titizlikle ele aldığım eserlerin her birinin tamamlanması en az bir ay sürüyor. Atlar nasıl sabırla bizi yorulmadan sırtında taşıyorsa ben de onların duygularını, ifadelerini, hareketlerini yapabildiğim kadarıyla tek kıl eksik olmadan yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Resmini yapacağı atları Etnospor organizasyonları ve haralarda çektiği fotoğraflar ile fotoğraf sanatçısı Kadir Çivici'nin eserlerinden belirlediğini, her çalışmasında gerçeklik hissini vurgulamaya özen gösterdiğini aktaran Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklar 'gerçek mi' diye el sürmek istiyor. Büyük haz alıyorlar, büyük beğeni topluyor. Soyut resimde hitap ettiğiniz kesim bellidir ama realist çalışmada toplumun tümüne ulaşırsınız. Anadolu'da çok sergi açtım, soyut resim çalışsaydım 'Bu nedir?' diyenler olurdu ama ben atı yaşatmak adına onun tüm görüntülerini, dokularını, damarlarını, bakışlarını, hissiyatını vurgulamaya çalışıyorum."

Nuhoğlu, sonraki sergisi için çalışmalara başladığını, yeni eserleri koleksiyonerlerin beğenisine sunacağını kaydetti.

Yeni projesine ilişkin bilgi veren Nuhoğlu, "Yılkı atlarının dağlardaki hallerini işlemeye çalışıyorum. Onlar için de bir projem var, inşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğim. Projeyi, sergilerimden elde edeceğim gelirin tamamını bir fonda biriktirerek ve bağışlarla finanse edeceğiz. Bu projeyle yılkı atlarının barınma ve su ihtiyaçları karşılanacak." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:52
  1. Çanakkale
  2. Esat Acet Nuhoğlu
  3. Ressam
  4. tablo
  5. Anadolu Ajansı

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